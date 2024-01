Demain nous appartient - Episode 805

Laëtitia Milot En savoir plus sur

Ce qu’a subi l’un des leurs continue à semer le trouble parmi les élèves du lycée Paul Valéry. Les parents des adolescents sont de plus en plus dépassés par les événements. Jules est contraint d’avouer tout ce qu’il sait à la police. Roxane, Ulysse et Tristan ont tout organisé au Spoon pour que la soirée en l’honneur de Solenne soit un succès. Alex s’essaie à une première séance d’hypnothérapie qui s’avère très productive...