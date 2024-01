Demain nous appartient - Episode 818

Laëtitia Milot En savoir plus sur

La police trouve une piste qui pourrait permettre de garantir à nouveau la sécurité des Sétois. Mais Victor n’est toujours pas convaincu… De son côté, Alex fait de son mieux pour montrer à sa famille qu’il tient toujours à elle. La relation entre Bart et sa nouvelle recrue s’avère plus compliquée que prévue. Luke refuse catégoriquement d’aider sa sœur à s’en sortir et celle-ci souffre de cet abandon. Heureusement, l’un de ses camarades continue de lui apporter un soutien inconditionnel.