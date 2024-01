Laëtitia Milot En savoir plus sur

La situation compliquée de Rémy divise les Beddiar. Alors que Karim et ses hommes approchent du but, un témoin inattendu semble avoir en main les clés pour résoudre l’enquête. Au Little Spoon, Bart apprend à se remettre en question et à mieux exercer son autorité. Anne-Marie semble plus heureuse que jamais, mais Sandrine ne supporte pas de voir sa mère jouer les jeunes filles en fleur.