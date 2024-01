Laëtitia Milot En savoir plus sur

Comme les risques sont trop lourds à porter pour Jules, Chloé est prête à prendre le relais de Jules pour aider Martin. La persévérance de Martin se transforme en confusion. Jeanne fait un mauvais coup à Mona et se sent coupable de la situation. Entre humiliations et menaces, Morgane ne veut pas se laisser faire.