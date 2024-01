Laëtitia Milot En savoir plus sur

Chassés de leur appartement, les Daunier sont contraints d’emménager chez Samuel, mais la cohabitation s’avère plus difficile que prévu. Chloé réalise que Maud et Judith l’ont menée en bateau. Elle décide alors de leur donner une leçon. Bart se met en tête de réconcilier Flore et Anna autour d’un jeu de société.