Laëtitia Milot En savoir plus sur

Tandis que les recherches continuent et pèsent sur le moral des Girard, Ben et Solenne demandent à Sacha de réparer ses erreurs. A l’écart de la ville, la police a besoin d’aide et va chercher des réponses auprès de témoins potentiels. Aurore est victime d’un piratage informatique. Les Daunier emménagent dans leur nouvelle maison.