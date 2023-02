Demain nous appartient - La belle histoire de Sara et Roxane

Retour sur la magnifique histoire d'amour de Sara et Roxane. Tout a commencé au Spoon : Roxane en tant que serveuse et Sara en tant que cliente. Entre elles, c'était le coup de foudre assuré. Ensemble, elles ont tout surmonté : vengeance, frayeurs, mensonges, crash. Puis, pour sceller encore plus leur amour, elles se sont mariées. Pour finir en beauté, Roxane et Sara accueillent leur premier bébé. Ce n'est que le début d'une très longue et belle histoire... Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.