Demain nous appartient - La belle histoire : Karim et Anna

Retour sur la magnifique histoire d'amour de Karim et Anna. Tout a commencé lorsqu'Anna est revenue à Sète. Ce couple a connu de beaux moments mais aussi beaucoup de difficultés. Karim et Anna ont mis fin à leur relation à plusieurs reprises. Mais, l'amour étant plus fort que tout, ils finissaient toujours par se retrouver. Puis, tout s'est compliqué… Le fait qu'Anna ne puisse pas avoir d'enfant avait mis un premier coup à leur histoire. Mais, ce qui a vraiment fait accélérer les choses est le retour de Malik qui a détruit leur vie…