Demain nous appartient - L'interview BFF de Raphaëlle et Martin

Jennifer et Franck alias Raphaëlle et Martinde votre série Demain nous appartient se retrouvent autour d'une interview BFF. Alors, se connaissent-ils réellement ? On vous laisse découvrir leur score... Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.