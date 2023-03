Demain nous appartient - L'interview "Real life" : Emmanuel, Ingrid et Patrick

En savoir plus sur Emmanuel Moire

Ingrid, Patrick et Emmanuel de votre série Demain nous appartient, vous retrouvent dans une interview "Real life". Le concept est simple, nos acteurs sont munis de deux pancartes : DNA et IRL. Tous les trois doivent répondre aux questions en nous disant si cette situation leur est arrivée dans DNA, dans leur vie quotidienne ou les deux ! On vous laisse découvrir. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.