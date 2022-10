Demain nous appartient - Previously : Justices

La situation de Mathis devient de plus en plus troublante. Notamment le comportement de son père, Dan. Le docteur Ventura se retrouve contraint à réaliser un rapport médical. Ses observations détermineront l’avenir de Mathis... Dan risque de perdre la garde de son enfant... Mêlé involontairement à cette histoire, Benjamin Ventura se retrouve blessé par un tir d’arme à feu. Sophie Novak et Hadrien Guérin sont également des victimes... La police découvre qui est l’assaillant. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.