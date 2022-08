Demain nous appartient - Previously : Les blessures du passé

Les blessures de l'enfance sont les plus difficiles à effacer. Un élève brillant. Un avenir dans la médecine tout tracé. Cette soirée de bizutage en fac de médecine qui tourne mal et qui réduit tous les espoirs et les rêves à néant. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.