Demain nous appartient - Résumé de la semaine du 11 au 15 avril 2022

Noor est conduite en prison pour le meurtre de Romain et Alizée Melville. Grâce à Gabriel, la police a une nouvelle piste et monte un plan pour que le coupable se dénonce. Olivier passe aux aveux. De son côté, Bart est libre et prend une grande décision : il veut demander Louise en mariage. Le procès des Messy tourne mal et Chloé est une nouvelle fois prise en otage. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.