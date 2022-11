Demain nous appartient - Résumé de la semaine du 14 au 17 novembre 2022

L'enquête de police pour retrouver Romy continue. Malik est le suspect principal. Rayane reçoit une lettre de sa mère qui lui redonne espoir. Mais la jeune femme semble avoir des complices, elle est protégée par Raphaëlle Perrauld. Très vite, la police retrouve la jeune femme saine et sauve. Sur une note plus festive, tous les habitants de Sète se retrouvent lors d'une soirée caritative, mais un drame se produit et plonge la ville dans un coma général... Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.