Demain nous appartient - Résumé de la semaine du 18 au 22 avril 2022

Tout va pour le mieux du côté de Bart et Louise, ils prévoient de se marier. Mais ce n’est pas la même histoire pour Chloé. Elle a tout de même réussi à s’échapper des griffes des Messy et est retrouvée par la police. Les Messy, eux, parviennent à s’enfuir et s’introduisent même chez les Moreno. Ce qu’ils veulent ? 2 millions d’euros ! Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.