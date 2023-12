Demain nous appartient - Résumé de la semaine du 18 au 22 décembre 2023

Alors que la police de Sète est toujours sur les traces de l'agresseur de Kovac et du meurtrier de Flamand, Gérald Daguet est le principal suspect ! Tout l'accuse... Etienne et son fils sont plus que jamais en danger ! Dans le même temps, un mystérieux cambrioleur sème le trouble à Sète... Qui est le coupable ? Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.