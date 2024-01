Demain nous appartient - Résumé de la semaine du 1er au 5 janvier 2024

La police patine et cherche à trouver qui cambriole les maisons des Sétois en costume de Père Noël, depuis des jours ! Alors qu'un meurtrier récidiviste, Alexis Langlois, est en cavale depuis des mois, il est très certainement lié à cette affaire... Chez les Brunet, rien ne va plus. Un climat de peur s'est emparé de la maison familiale. Entre prise d'otage et menaces, comment Victor arrivera-t-il à s'en sortir ? Chez les Curtis, le climat qui règne, n'est pas beaucoup plus rassurant... Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.