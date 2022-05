Demain nous appartient - Résumé de la semaine du 2 au 6 mai 2022

L’arrestation d’Ophélie tourne mal et Martin lui tire dessus pour se défendre. Elle ne survit pas à ses blessures. De son côté, Anna veut absolument assister au mariage de Bart et Louise. Mais ce dernier menace d’être repoussé à cause des meurtres de Violette Lenoir et Gaëlle Richet. Sébastien connaît l’assassin présumé d’une dernière affaire, il s’appelle Loïc Lenoir. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.