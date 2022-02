Demain nous appartient - Résumé de la semaine du 21 au 25 février 2022

L'enquête sur la disparition d’Emma Garnier continue. Alors que la police soupçonne Benjamin Ventura, Victoire finit par découvrir la vérité. Il donne sa version des faits à la police et accuse les parents d’Emma de la séquestrer... Victoire cherche à en savoir plus et fait une découverte troublante... Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.