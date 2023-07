Demain nous appartient - Résumé de la semaine du 24 au 28 juillet 2023

Depuis l'arrivée de la famille Raynaud à Sète, il se passe de nombreux évènements inquiétants. Enora a échappé à la mort de justesse. Pour Roxane, Violette n'est pas toute blanche. Et ses parents non plus... Ils cachent un lourd secret au sujet de leur fille. Roxane va tout tenter pour le découvrir. Le tueur d'Emma Garnier est toujours en fuite... Au commissariat, Violette reçoit une balle... Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.