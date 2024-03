Demain nous appartient - Résumé de la semaine du 25 au 29 mars 2024

Dans l'affaire de l'enlèvement de Valentine, Aurore est blessée par balle et Myriam placée en détention ! Aaron perd le contrôle et s'en prend à Maxence Gasquet... retrouvé quelques heures plus tard, mort dans l'étang. La police remonte jusqu'à lui rapidement... Une découverte de Timothée fait le lien entre le policier décédé et Lisa. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.