Demain nous appartient - Résumé de la semaine du 3 au 7 avril 2023

A Sète, le procureur est victime d'une agression. De son côté, Jules compte bien récupérer Charlie et semer la zizanie entre Martin et Nordine. La mission de la police tourne mal. Nordine se retrouve percuté par une voiture et est plongé dans le coma. Lisa cache bien son jeu au sujet de Benoit... Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.