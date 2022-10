Demain nous appartient - Résumé de la semaine du 3 au 7 octobre 2022

L'enquête de police continue et Nordine reconnaît la voix de Sophie Novak. Personne n'a de nouvelle de l'avocate, une disparition très inquiétante. La police ne sait pas si elle est encore vivante. Mais Victor Brunet en sait plus sur cette affaire ! Sophie est menacée de mort et doit quitter la ville de Sète au plus vite. Mais le pire arrive... Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.