Demain nous appartient - Résume de la semaine du 4 au 7 septembre 2023

Manon ne lâche pas l’affaire, elle le sait : Myriam, la mère de son chéri, est impliquée dans l’intoxication à l’arsenic. Tout l’accuse. Le lycée Agnès Varda est touché par une terrible explosion suivie d’un effondrement puis d’un deuxième. Nombreuses sont les victimes bloquées sous les décombres: Lizzie et Jack prodiguent les premiers soins à Marianne Delcourt. François adresse ses derniers mots à son fils et sa chérie, pensant laisser sa vie sous les gravats. Aurore découvre qu’une personne occupait les sous-sols du lycée…Une photo de Vanessa et Georges est retrouvée dans le sac de couchage du squatteur. Vanessa est-elle impliquée dans la catastrophe? Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.