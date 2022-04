Demain nous appartient - Résumé de la semaine du 4 au 8 avril 2022

Sara et Roxane sont visées par des menaces. Pour la police, l’effraction chez Sara et Roxane, l’agression de Chloé et les meurtres d’Alyzée et Romain sont l’œuvre d’une seule et même personne. Gabriel a été enlevé, la police réussit à le retrouver sain et sauf. C’est en fait Garance qui est à l’origine de tout ça, elle avoue tout dans une vidéo avant de se suicider. Mais la police soupçonne quand même Noor. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.