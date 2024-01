Demain nous appartient - Résumé de la semaine du 8 au 12 janvier 2024

Langlois est enfin hors de nuire... et pour cause ce dernier a été tué d'un coup violent dans le visage et balancé par dessus bord dans la mer ! La famille Curtis n'y est peut-être pas pour rien... L'homme les menaçait depuis quelques temps. Un mobile qui saute aux yeux de la police... Sans parler des caméras de vidéosurveillance. Le coupable finit par avouer... Victoire voit ressurgir un personnage de son passé, qui remet tout en question ! Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.