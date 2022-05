Demain nous appartient - Résumé de la semaine du 9 au 13 mai 2022

Le tueur tente de s’attaquer à Chloé, mais la police est sur le coup pour lui tendre un piège. Loïc Mercier s’attaque à une troisième victime et Vanessa est la prochaine sur la liste... Il s’en prend à elle, mais heureusement, Vanessa réussit à se défendre et le blesse violemment. De leur côté, Bart et Louise maintiennent leur mariage et le drame arrive... Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.