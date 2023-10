Demain nous appartient - Résumé de la semaine du 9 au 13 octobre 2023

Bruno met toute sa famille en danger ! Il doit une grosse somme d'argent à un certain, Joris Ferrel. Un homme bien connu des autorités.... La police est plus que jamais aux trousses du fugitif. Alors qu'il commence par menacer Nathan, il finit par kidnapper et retenir Julie en otage... Cette dernière semble avoir trouvé un moyen de s'en sortir... Mais à quel prix ? Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.