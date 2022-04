Demain nous appartient - Résumé de l'épisode du 14 avril 2022

Brigitte fait son retour à Sète. La cohabitation avec William et Aurore s’annonce très difficile. Le procès d’Ophélie et Anthony pour la prise d’otage au Spoon approche. Ils ont préparé un plan bien ficelé et kidnappent Chloé au tribunal. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.