Demain nous appartient - Résumé de l'épisode du 17 janvier 2023

Au lycée Agnès Varda, Rayane se joue de Jack. Roxane et Aurore tentent de coincer Mélissa. Mais, elle ne se laisse pas berner aussi facilement... Lisa se rapproche de plus en plus de la vérité ! Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.