Demain nous appartient : Résumé de l'épisode du 19 janvier 2022

Avec l’aide d’Alma, les ados Roussel continuent leur quête pour découvrir l’identité de Simon... Chloé est de plus en plus mal à l’aise face au comportement d’Andréa. Et ce dernier semble bizarrement vouloir s’immiscer dans leur famille. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.