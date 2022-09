Demain nous appartient - Résumé de l'épisode du 20 septembre 2022

A Sète, à l’hôpital Saint-Clair, Dan, le père de Mathis, est complétement dépassé par la situation. Mais Raphaëlle va tout faire pour que Dan ne perdre pas la garde de son fils. Le cas de Sacha Girard est de plus en plus compliqué...Si les policiers n’agissent pas au plus vite, des têtes vont tomber. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.