Demain nous appartient - Résumé de l'épisode du 25 février 2022

Alex se réadapte à sa vie et se sent de plus en plus à sa place. Benjamin est persuadé que les parents d’Emma la séquestrent. Il réussit à convaincre Victoire de mener l’enquête. Elle s’avère concluante. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.