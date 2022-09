Demain nous appartient - Résumé de l'épisode du 31 août 2022

Les certitudes de Sara sont remises en cause par le témoignage d’Elsa. La carrière de Nordine est en danger. Emma et Camille sont fascinées par le nouvel élève. Déprimée, Mona ne sait plus quoi faire.. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.