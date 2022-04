Demain nous appartient - Résumé de l'épisode du 4 avril 2022

Victor profite de ses travaux d’intérêts généraux à l’hôpital pour séduire Christelle. Mais ce rapprochement est calculé... Pour la police, l’effraction chez Sara et Roxane, l’agression de Chloé et les meurtres d’Alyzée et Romain sont l’œuvre d’une seule et même personne. Pendant ce temps, Gabriel est victime d’un enlèvement. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.