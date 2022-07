Demain nous appartient - Résumé de l'épisode du 4 juillet 2022

Alors qu’il s’apprêtait à sortir de l’hôpital, l’état de santé de Karim est de plus en plus inquiétant. La police découvre de nouveaux indices et place immédiatement Noa en garde à vue. Mais il semblerait que le vrai coupable soit encore en liberté. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.