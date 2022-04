Demain nous appartient - Résumé de l'épisode du 7 avril 2022

Alors que Jordan l’accepte de plus en plus, Lizzie ne supporte plus la présence de Damien chez elle. Garance est toujours dans le coma, la police pense qu’elle a tenté de se suicider pour protéger quelqu’un... Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.