Demain nous appartient - Révélation de l'interview mystère n°1

Un des acteurs de votre série Demain nous appartient s’est prêté au jeu de l’interview mystère. Vous avez pu récolter quelques indices : c’est un homme, il respecte les règles et passe le plus clair de son temps au commissariat. Alors, une idée de qui ça pourrait être ? On vous laisse regarder pour découvrir son identité... Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.