Demain nous appartient - Une journée avec Laëtitia Milot - Le Making-Of

En savoir plus sur Laetitia Milot

Durant toute une journée, on a suivi Laëtitia Milot sur plusieurs sets de tournage. On y découvre une comédienne heureuse de reprendre le chemin d'une série quotidienne. Elle est l'invitée de l'arche d'été. Un cadre idyllique, (une sublime maison dans la campagne héraultaise) une famille sans histoire (elle, son mari et sa fille reviennent d'Australie) et pourtant tout va déraper... Ambiance de tournage, rythme soutenu, suivez Laetitia Milot dans sa journée effrénée.