Demain nous appartient - Une vie à Sète : Sacha

Sacha Girard avait tout pour lui : une femme, une fille et un fils. Malheureusement, il a décidé de prendre le chemin des criminels et d’en devenir un à son tour. Trahison, mensonge, alcool et meurtres rythment sa vie. S’il a réussi à manipuler certaines femmes ainsi que son fils, aujourd’hui, Sacha se retrouve seul, sans personne. La police apprend qu’il n’a jamais quitté Sète. La brigade met alors les bouchées doubles pour coincer, une bonne fois pour toute, cet assassin. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.