DÉPART – Tante Pénélope dit au revoir à Lucie

C’est l’heure du départ pour tante Pénélope (Mimie Mathy). Après une semaine passée à Sète avec sa nièce Lucie (Lorie Pester), Pénélope part en Angleterre pour apprendre la pâtisserie ! Une envie qui lui tient à cœur et qui lui fera peut-être oublier tonton Jean. Une nouvelle vie commence pour tatie Pénélope, pâtissière à Londres. Avant de partir, Pénélope rappelle à Lucie qu’elle est faite pour être dans la police. Mais Lucie a des doutes. Malgré les coups durs, Lucie et Pénélope se sont soutenues mutuellement et espèrent être heureuses dans un futur très proche ! Extrait de l’épisode 204 de Demain nous appartient.