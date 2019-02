Découvrez en quelques minutes comment la vie de Margot a basculé du jour au lendemain et toutes les étapes difficiles par lesquelles elle a dû passer... Margot a toujours pu compter sur le soutien de son petit copain Kylian. Découvrez sans plus tarder cette vidéo exclusive sur MYTF1. Et rendez-vous dans Demain nous appartient du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.