Lili a pris en otage Lucas et Sara. Sur leur trace, Lucie et ses hommes arrivent sur le lieu. Sandrine et Laurence sont présentes. Lucie tente de la raisonner. Pleine de courage, Laurence affronte directement Lili. Lili est en plein douleur et en colère quand Laurence prononce le prénom de son fils Jérémy. Lucie arrive à désarmer Lili. Dans un dernier moment de folie, Lili fait le saut de l’ange de la falaise. Demain nous appartient - Extrait de l’épisode 75