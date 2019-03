Le destin de Pauline 💔

La femme d’Arnaud et leurs deux enfants ont fait une arrivée surprise à Sète, venus tout droit des États-Unis ! Pris de court, comment l’homme d’affaires va-t-il gérer cette situation de crise au sein de son couple ? Suspicieuse, Pauline sent que son mari a changé et cherche des réponses à ses questions. Une arrivée à l’improviste qui va venir chambouler le quotidien de Flore. Jalouse, Pauline va s’introduire illégalement chez sa rivale pour la droguer… La vie de Flore est-elle en danger ? Quelles vont être les conséquences des actes de Pauline ? Rendez-vous dans Demain nous appartient du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.