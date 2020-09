Dialogue impossible avec Alex... - DNA du 15 septembre 2020 en avance

Encore secoué par les événements de la veille, Alex se réveille du mauvais pied. Maxime lui reproche d’avoir quitté le repas précipitamment suite les remarques de Marianne et Judith. Se sentant seul contre tous, Alex hausse le ton et fait part de sa frustration à sa famille. L’ambiance n’est résolument pas au beau fixe et une nouvelle inattendue risque bien de ne rien arranger…Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.