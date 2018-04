Discussion tendue entre Dylan et sa mère (épisode 197)

Dylan est fou amoureux d’Eva. Sa mère, très curieuse et protectrice, veut absolument rencontrer l’élue de son cœur. Mais le garçon ne souhaite pas forcément que sa mère rencontre sa petite-amie. Mais Christelle n’en démord pas ! Elle cherche à en savoir plus sur la petite amie de son fils et elle n’est pas déçue. Une conversation s’impose après cette rencontre provoquée et quelque peu gênante. Elle s’inquiète pour son fils. Mais Dylan est heureux et amoureux et s’en fout du regard des autres. Il souhaite vivre sa relation avec Eva pleinement. Comment Christelle va-t-elle réagir ? Extrait de l’épisode 197 de Demain nous appartient.