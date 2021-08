DNA 1000ème - Camille Genau nous raconte ses meilleurs souvenirs

Etes-vous prêts pour le millième épisode de Demain Nous appartient ? Les comédiens de la série sont dans les starting-blocks. Découvrez l'interview de Camille Genau, alias Sara Raynaud dans la série. Très complice avec ses deux acolytes Franck Monsigny (Martin, voir son interview) et Samy Gharbi (Karim), les deux autres flics de la série, Camille nous parle de ses plus grands fous rires, de ses meilleurs souvenirs et de cette grande famille qu'est devenue Demain nous appartient - Le 1000ème épisode de Demain Nous Appartient, c'est le 26 août à 19h10 sur TF1. Retrouvez pour l'occasion tous les bonus de cet épisode anniversaire