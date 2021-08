DNA 1000ème - Chloé et Alex, le bisou

On n'y croyait plus ! Alex et Chloé de nouveau ensemble ? Ils se sont rapprochés durant des jours au Spoon. Et visiblement l'arrivée de Xavier n'a pas semblé faire plaisir à Alex. Est-ce l'inquiétude et le stress qui ont gagné nos deux personnages ou le début d'une nouvelle idylle. Info ou Intox ? La production de Demain Nous Appartient a-t-elle décidé de jouer avec vos nerfs en cette rentrée ? La réponse, dans quelques semaines - Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.