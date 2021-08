DNA 1000ème - Franck Monsigny nous raconte ses meilleurs souvenirs

Etes-vous prêts pour le millième épisode de Demain Nous appartient ? Les comédiens de la série sont dans les starting-blocks. Découvrez l'interview de Franck Monsigny, alias Martin Constant, le flic BG et tatoué dans la série. Le comédien nous rappelle ses plus gros fous rires avec Mayel Elhajaoui (George), les moments qui ont marqué ses quatre années de tournage et ce moment qui a scellé leur amitié - Le 1000ème épisode de Demain Nous Appartient, c'est le 26 août à 19h10 sur TF1. Retrouvez pour l'occasion tous les bonus de cet épisode anniversaire