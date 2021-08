DNA 1000ème - Le bêtisier de Demain nous appartient / Partie 1

Alexandre Brasseur ne jure que par lui. Le fameux bêtisier, celui que l'on attend chaque année avec impatience. Les ratés, les langues qui fourchent et les situations incongrues amusent autant les internautes que les comédiens eux-mêmes. Voici un premier bêtisier de Demain Nous Appartient pour fêter cet anniversaire. Rendez-vous demain pour le second, encore plus hilarant - Le 1000ème épisode de Demain Nous Appartient, c'est le 26 août à 19h10 sur TF1. Retrouvez pour l'occasion tous les bonus de cet épisode anniversaire